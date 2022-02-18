المحلية الحكومة الكورية توافق على برامج للدراسات العليا عبر الإنترنت في الجامعات العامة

منحت الحكومة الكورية الضوء الأخضر لأول مرة لبعض برامج شهادات الدراسات العليا عبر الإنترنت في الجامعات.

وأعلنت وزارة التعليم أمس الخميس أنها ستوافق على 7 برامج للشهادات عبر الإنترنت اقترحتها 6 جامعات، من بينها جامعة "كيونغ إين" الوطنية للتعليم، وجامعة "كوريا" فرع "سيجونغ".

وحصلت جامعة "كوك مين" وجامعة "سون تشون هيانغ" وجامعة "يونغ نام" على الموافقة على تدريس برامج مماثلة، كما حصلت جامعة "موك وان" على الموافقة على تدريس برنامجين من هذا القبيل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها موافقة لجامعات غير سيبرانية على تقديم برامج للدراسات العليا عبر الإنترنت، منذ أن أعلنت الحكومة عن قرارها بالموافقة على تقديم مثل تلك البرامج في فبراير من العام الماضي، وسط تزايد الطلب على فرص الحصول على الشهادات الجامعية عبر الإنترنت. وقد تقدمت 12 جامعة للحصول على موافقة.

وتخطط الوزارة لإجراء تفتيش مؤقت في غضون عامين للتأكد من جدارة البرامج، على الرغم من أن الموافقة على البرامج ستظل سارية لمدة 4 سنوات.



