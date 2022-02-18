وزارة الصحة الكورية تؤكد قدرة التعامل مع ألفي حالة إصابة حرجة بكورونا

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قالت الحكومة الكورية أمس الخميس إنها يمكنها التعامل مع ما يصل إلى ألفي حالة حرجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا، في ظل نظام الاستجابة الطبي الحالي.وقدم وكيل وزارة الصحة "سون يونغ ريه" هذا الموقف في مؤتمر إعلامي ردا على زيادة عدد المرضى الذين يعانون من أعراض حرجة، حيث أبلغت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق عن وجود 389 حالة حرجة طوال يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما يزيد بمقدار 76 حالة عن اليوم الأسبق، كما أنه الأعلى منذ حوالي 3 أسابيع.وقال "سون" إن الحكومة كانت تتوقع تلك القفزة في عدد الحالات الحرجة في وقت ما من هذا الأسبوع، بالنظر إلى وجود فاصل زمني يقدر بأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بين حدوث طفرة في الحصيلة اليومية وازدياد الحالات الحرجة.وقال إن السلطات الصحية يمكنها علاج 1500 أو حتى 2000 حالة بقدرتها الحالية، موضحا أن وتيرة الزيادة الحالية في عدد الحالات الحرجة أبطأ بكثير من الموجة التي سببها المتحور "دلتا".وفيما يتعلق بالعدد المنخفض بوجه عام لعدد الحالات الحرجة لكل مجموعة من السكان مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، أرجع مسؤول صحي آخر ذلك إلى ارتفاع معدل التطعيم بالجرعة المعززة بين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.