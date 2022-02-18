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السياسية

أكثر من 100 كوري ما زالوا في أوكرانيا وسط تصاعد التوتر

Write: 2022-02-18 10:36:55

أكثر من 100 كوري ما زالوا في أوكرانيا وسط تصاعد التوتر

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية في سيول أمس الخميس إن 107 مواطنين كوريين جنوبيين ما زالوا في أوكرانيا، ومن المقرر أن يغادر حوالي 50 منهم خلال هذا الأسبوع.
وأطلعت الوزارة المراسلين على آخر التطورات فيما يتعلق بجهودها لإجلاء الكوريين من أوكرانيا، وسط تصاعد خطر نشوب صراع عسكري في المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من 50 شخصا، من بينهم مقيمون دائمون، أعربوا عن رغبتهم في البقاء هناك. ويحاول المسؤولون إقناعهم بالاحتماء أو المغادرة، مع ترتيب تدابير إضافية لضمان سلامتهم.
ووفقا لمسؤول كبير في الوزارة، فإن العديد من أولئك الذين يأملون في البقاء يمتلكون منازل في أوكرانيا، أو تزوجوا من مواطنين أوكرانيين أو ظلوا مقيمين هناك منذ فترة طويلة.
ومن ناحية أخرى، استبعدت الحكومة في الوقت الحاضر احتمال انسحاب سفارة كوريا الجنوبية في "كييف".
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