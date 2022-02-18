مرشح الحزب المعارض بنسبة 39.2% مقابل 35.2%‏ لمرشح الحزب الحاكم

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أظهر استطلاع جديد للرأي أن المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، "يون صوك يول" تقدم على منافسه من الحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ"، لكن الفجوة بينهما ما زالت ضمن هامش الخطأ.وفي الاستطلاع الذي أجرته شبكة "كي بي إس" بالاشتراك مع "إم بي سي" و"إس بي إس" يومي الثلاثاء والأربعاء وشمل أكثر من ألفي شخص، اختار 39.2% المرشح "يون"، بينما اختار 35.2% مرشح الحزب الحاكم "لي"، ليتقدم "يون" خصمه بمقدار 4 نقاط مئوية، وهو ما يقع ضمن هامش الخطأ بالاستطلاع.وحصل "آن تشول سو" من حزب الشعب المعارض الصغير على 8.1%، في حين حصلت المرشحة "شيم سانغ جونغ" من حزب العدالة التقدمي على 3.7%.وعندما سئل المشاركون في الاستطلاع عن المرشح الذي يتوقعون فوزه، اختار 46.3% منهم "يون"، بينما اختار 40% "لي".كما أجاب المشاركون بأنه إذا اتحد "يون" و"آن" فإن أيا منهما سيفوز بالانتخابات على خصمهما "لي"، حيث أظهر الاستطلاع تقدم مرشح المعارضة على "لي" بمقدار 6.9 نقاط مئوية في حالة انسحاب "آن" وترشيح "يون". وفي حالة انسحاب "يون" وترشيح "آن"، أظهر الاستطلاع فوز "آن" على "لي" بمقدار 5.4 نقاط مئوية.وقال حوالي 83% من المشاركين إنهم سيصوتون بالتأكيد في الانتخابات، وأجاب 70% منهم بأنهم يخططون للتصويت خلال فترة التصويت المبكر.