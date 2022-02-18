وزارة العدل الأمريكية تشكل فريقا للتصدي لجرائم العملات المشفرة

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أنشأت وزارة العدل الأمريكية وحدة للقضاء على الأنشطة الإجرامية الرقمية، بما في ذلك استخدام العملات المشفرة من قبل إيران وكوريا الشمالية ودول أخرى.وقالت نائبة المدعي العام "ليزا موناكو" أمس الخميس إن وزارة العدل ستقوم بتشكيل فريق وطني لإنفاذ القانون للعملات المشفرة، للتصدي لاستغلال العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.وأعلنت "موناكو" أن "تشيه أون يونغ"، مساعد المدعي العام الأمريكي، تم تعيينه كأول مدير لفريق الإنفاذ.وقال "تشيه"، وهو مدع عام مخضرم في جرائم الكمبيوتر، إن الفريق سيقوم بدور محوري لضمان أنه مع نمو التكنولوجيا المحيطة بالأصول الرقمية وتطورها، ستعزز الإدارة الأمريكية قدراتها في مكافحة الاستخدام غير القانوني للأصول الرقمية والمشفرة.كما أعلنت الوزارة أنها بصدد تشكيل وحدة مكافحة استغلال الأصول الافتراضية، والتي تعد جزءًا من فريق الإنفاذ، وستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي.