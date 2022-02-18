المتزلجتان يو يونغ وكيم يي ليم ضمن المراكز العشرة الأولى في التزلج الفني للسيدات

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احتلت المتزلجتان "يو يونغ" و"كيم يي ليم" مركزين ضمن المراكز العشرة الأولى، في مسابقات التزلج الفني لفردي السيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022".واحتلت "يو" المركز السادس بمجموع 213.09 نقطة، بعد أن سجلت 142.75 نقطة في برنامج التزلج الحر، في المنافسات المقامة ملعب "كابيتال إندور" مساء الخميس.وأحرزت "كيم" 134.85 نقطة في التزلج الحر، وإجمالي نقاط 202.63 نقطة، لتحتل المركز التاسع.ويعد المركز السادس هو أفضل نتيجة لكوريا في التزلج الفني على الجليد للسيدات، منذ أن فازت "كيم يونا" بالميدالية الفضية في دورة ألعاب "سوتشي 2014" الشتوية.كما تعتبر نتائج أمس الخميس هي المرة الأولى التي تحتل فيها متزلجتان من كوريا الجنوبية مراكز ضمن المراكز العشرة الأولى في الأولمبياد.