الاتفاق النووي مع إيران يشمل وقف تجميد الأرصدة الإيرانية في كوريا

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وسط توقعات بقرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، نشرت وكالة "رويترز" للأنباء تقريرا أمس الخميس نقلت فيه عن مصادر دبلوماسية قولها إن مسودة الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى تتضمن إجراءات متبادلة سيتم تنفيذها على مراحل.وأوضح التقرير أن مسودة الاتفاق تنص على تجميد إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم فوق 5%، ووقف تجميد الأرصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية والتي تبلغ 7 مليارات دولار، والإفراج عن السجناء الغربيين المحتجزين في إيران، فيما سيتم التعامل لاحقا مع رفع العقوبات الرئيسية، بما فيها إعفاءات النفط الإيراني.وكانت إيران قد فتحت حسابا بالعملة الكورية الوون في أحد البنوك الكورية باسم البنك المركزي الإيراني، في عام 2010، لتحصل من خلاله على قيمة صادراتها من النفط الخام إلى كوريا الجنوبية، ولكن تم تجميد هذا الحساب في عام 2018، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت فرض عقوباتها الصارمة على طهران.وقالت وكالة "رويترز" إنه من المتوقع أن يستغرق إتمام الإجراءات المتبادلة حوالي 3 أشهر من اتخاذ الخطوة الأولى منها.