الحكومة الكورية تدرس تمديد تخفيض ضرائب الوقود لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلك

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قررت الحكومة الكورية بذل كل ما في وسعها لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار المستهلك.وقال النائب الأول لوزير المالية "لي أوك وان" اليوم الجمعة إن كوريا سوف تستمر في التعرض لارتفاع أسعار المستهلك في شهر فبراير الجاري، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.وأضاف أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لمواجهة ارتفاع أسعار المستهلك باستخدام جميع الوسائل الممكنة على اعتبار أن الاستقرار في الأسعار من أهم المهام التي ستنفذها الحكومة لاستقرار معيشة الشعب.وقال إن الحكومة ستدرس تمديد تخفيض الضرائب على الوقود بنسبة 20%، بعد انتهاء سريان مفعول التخفيض السابق في شهر أبريل القادم.كما أشار نائب الوزير "لي" إلى أن هناك فريق عمل سيراقب عن كثب أزمة أوكرانيا ضمن جهود الحكومة لاتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة مخاطر سلاسل التوريد العالمية للنفط الخام.