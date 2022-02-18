كوريا ترحب بزيارة بايدن إذا اقترحتها الولايات المتحدة

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قال مكتب الرئاسة ووزارة الخارجية في سيول إن كوريا الجنوبية سوف ترحب بزيارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إذا قررت الولايات المتحدة في هذا الشأن.وصرح مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة للصحفيين أمس الخميس بأنه على الرغم من أن واشنطن لم تقدم حتى الآن اقتراحا رسميا بشأن زيارة "بادين" لكوريا الجنوبية، فإن سيول سوف ترحب بها إذا قدمت واشنطن اقتراحا بشأنها.وأضاف المسؤول أن التحالف بين سيول وواشنطن يعد عمودا فقريا للسياسات الخارجية والأمنية لكوريا الجنوبية، مشددا على أن زيارة الرئيس الأمريكي لكوريا الجنوبية ستكون أفضل فرصة لتعزيز التحالف بين البلدين إذا تمت فور تنصيب الرئيس الكوري الجديد.ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" في موجز صحفي إن الحكومة الكورية تعتقد أن زيارة الرئيس "جو بايدن" لكوريا الجنوبية ستكون أفضل فرصة لتنمية علاقة التحالف بين سيول وواشنطن إذا تم ذلك فور تنصيب الرئيس الكوري القادم في شهر مايو.وقد تبين أن الرئيس الأمريكي "بايدن" يدرس القيام بزيارة إلى اليابان في النصف الثاني من شهر مايو القادم لحضور الحوار الأمني الرباعي "كواد" مع قادة اليابان والهند وأستراليا.ويرى المراقبون أن هناك احتمالا بأن يقوم "بايدن" بزيارة لكوريا الجنوبية على هامش زيارته لليابان.