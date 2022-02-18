الرئيس يدعو البرلمان للمصادقة على مشروع الميزانية التكميلية في أسرع وقت

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" البرلمان للمصادقة على مشروع الميزانية التكميلية التي سيتم إنفاقها لدعم أصحاب الأعمال الصغيرة والحرة المتضررين من جائحة كورونا، في أسرع وقت ممكن.وقالت المتحدثة باسم مكتب الرئاسة "بارك كيونغ مي" إن الرئيس "مون" عقد اجتماعا لمساعديه اليوم الجمعة، قال فيه إن أصحاب الأعمال الصغيرة والحرة يواجهون صعوبات جمة بسبب جائحة كورونا، داعيا البرلمان إلى دعم الجهود الرامية إلى حل صعوبات معيشة الشعب، من خلال المصادقة على مشروع الميزانية التكميلية في أسرع وقت ممكن.وكان المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية قد فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن المصادقة على مشروع الميزانية التكميلية خلال اجتماع اللجنة البرلمانية للميزانية أمس الخميس.