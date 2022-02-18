المرشحون الرئاسيون يواصلون حملاتهم الانتخابية

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قام المرشحان الرئاسيان من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بزيارة للمعاقل التقليدية لحزبيهما لترسيخ قواعد التأييد لهما في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى أقل من 20 يوما على إجراء الانتخابات الرئاسية.وكخطوة أولى في حملاتها الانتخابية في مقاطعتي جنوب وشمال جولا، والتي تستغرق يومين، زار مرشح الحزب الحاكم "لي جيه ميونغ" مدينة سون تشون، حيث تعهد بتخصيص منطقة هناك تجمع بين شرق وغرب البلاد لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة. وقال "لي" إن مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" لا يعرف شيئا عن شؤون الدولة، مشيرا إلى أن "يون" ليس لديه قدرة على قيادة الدولة. كما سيقوم مرشح الحزب الحاكم "لي" بزيارة لمدينتي موكبو وكوانغ جو.أما مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون صوك يول" فقد قام بزيارة لمقاطعة شمال كيونغ سانغ، حيث أكد على ضرورة إحداث تغيير في الحكم من خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.وقال إن مرشح الحزب الحاكم "لي" سرق ممتلكات الشعب، مشيرا إلى مزاعم تورطه في فضيحة ديه جانغ دونغ العقارية.كما زار "يون" مسقط رأس الرئيس الكوري الأسبق الراحل "بارك جونغ هي" في مدينة غومي بمقاطعة شمال كيونغ سانغ.