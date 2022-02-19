كوريا الجنوبية تحرز الميدالية الفضية والبرونزية في سباق البداية الجماعية للتزلج السريع

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فاز المتزلجان "تشونغ جيه وون" و"لي سيونغ هون" بالميدالية الفضية والبرونزية في سباق البداية الجماعية للرجال في أولمبياد "بكين 2022" الشتوية.وفي السباق النهائي الذي أقيم في الملعب البيضاوي الوطني للتزلج اليوم السبت، احتل "تشونغ" المركز الثاني ليحصل على الميدالية الفضية، وحصل على 40 نقطة في السباق.وجاء "لي"، وهو حامل اللقب، في المركز الثالث برصيد 20 نقطة ليحصل على الميدالية البرونزية. وحصل المتزلج البلجيكي "بارت سوينغز" على الميدالية الذهبية.وبذلك أصبح "لي" أكثر لاعب أولمبي لكوريا الجنوبية من حيث عدد الميداليات في دورات الألعاب الأولمبية، حيث حصل في مسيرته الرياضية على ذهبيتين وثلاث فضيات وميدالية برونزية واحدة.ومع اقتراب اليوم الأخير للأولمبياد، بلغت حصيلة الميداليات لكوريا الجنوبية 9 ميداليات، من بينها ميداليتان ذهبيتان، وخمس ميداليات فضية، واثنتان برونزيتان.