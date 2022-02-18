اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ببكين

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اختتمت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون "بكين 2022" اليوم الأحد، والتي انطلقت يوم 4 فبراير الجاري.وشارك في هذه الدورة حوالي 2900 رياضي يمثلون 91 دولة، حيث تنافسوا في 7 ألعاب رياضية للحصول على 109 ميداليات ذهبية.وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول المعروفة بالجو الدافئ، مثل المملكة العربية السعودية وهاييتي، قد شاركت في أولمبياد بكين للألعاب الشتوية للمرة الأولى، كما شهدت الدورة أكبر نسبة لمشاركة اللاعبات الإناث، حيث بلغ عدد اللاعبات 1314 لاعبة من بين 2892 لاعب ولاعبة، أي ما يمثل 45.4%.وحقق الوفد الكوري الجنوبي المركز الرابع عشر برصيد 9 ميداليات، منها اثنتان ذهبيتان و5 فضيات واثنتان برونزيتان، وذلك رغم الجدل المتعلق بقرارات التحكيم المنحازة في بداية الدورة.وبذلك نجح الوفد الكوري الجنوبي في تحقيق هدفه المحدد، وهو إحراز أحد المراكز الـ15 الأولى والحصول على ميدالية ذهبية أو ميداليتين.وقد أقيم الحفل الختامي في الملعب الوطني في بكين في الساعة 9:00 مساء (بتوقيت كوريا)، وتم إخراج الحفل الذي استمر 100 دقيقة بواسطة المخرج السينمائي الصيني الشهير "تشانغ ييمو".وسوف تقام دورة الأولمبية الشتوية القادمة لعام 2026 في "ميلانو/كورتينا دامبيتسو" في إيطاليا. وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها إيطاليا دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بعد أولمبياد "كورتينا دامبيتسو" في عام 1956 و"تورينو" في عام 2006.