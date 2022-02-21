كوريا تفكر بجدية في دعم أوربا أمام أزمة طاقة محتملة

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صرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأحد بأن الحكومة تفكر بجدية في تقديم الدعم في مواجهة أزمة الطاقة المحتملة في أوربا.وأوضح المسؤول أن الحكومة تدرس بجدية تقديم الدعم لأوربا إذا واجهت صعوبات في إمدادات الغاز الطبيعي بسبب الأزمة الأوكرانية. لكنه شدد على أن الحكومة الكورية تأمل ألا يتفاقم الوضع في أوكرانيا وأن يتم حله من خلال الوسائل الدبلوماسية والحوار.وجاءت هذه التصريحات وسط مخاوف من تعطل إمدادات الغاز الطبيعي في أوربا بسبب التوتر المحيط بغزو روسي محتمل لأوكرانيا، حيث تعتمد أوربا على روسيا في حوالي ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي.وقد طلبت الولايات المتحدة مؤخرا من حلفائها الآسيويين مثل كوريا الجنوبية واليابان تحويل وارداتهم من الغاز الطبيعي المسال إلى أوربا، لكن حكومة سيول، قالت في سياق نقل موقفها، إنه سيكون من الصعب تلبية مثل ذلك الطلب.