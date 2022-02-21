المرشحون الرئاسيون يعقدون مناظرة تستضيفها لجنة الانتخابات

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من المقرر أن يشارك المرشحون الرئاسيون الأربعة الكبار اليوم الاثنين في مناظرة تلفزيونية تستضيفها اللجنة الوطنية للانتخابات، وهي الأولى منذ بدء الحملة الانتخابية الرسمية، يوم الثلاثاء الماضي.ويشارك في هذه المناظرة كل من "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم، و"يون صوك يول" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، و"آن تشول سو" مرشح حزب الشعب، و"شيم سانغ جونغ" مرشحة حزب العدالة.ومن المقرر أن تبدأ المناظرة التلفزيونية في الساعة 8 مساء، في مقر قناة "إم بي سي" في سيول. وتعد هذه هي المناظرة التلفزيونية هي الثالثة بين المرشحين الأربعة، والأولى التي تستضيفها اللجنة الوطنية للانتخابات.وخلال الحدث الذي يستمر ساعتين، سيتجادل المرشحون حول السياسات الاقتصادية في عصر جائحة كورونا واتجاه السياسات الاقتصادية للحكومة الجديدة.ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوطنية للانتخابات مناظرتها التلفزيونية الثانية يوم الجمعة، حيث يتناقش المرشحون حول الشؤون السياسية، ثم مناظرة ثالثة يوم الأربعاء القادم تغطي القضايا الاجتماعية.