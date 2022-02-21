مجلس الأمن القومي الكوري يعقد اجتماعا طارئا بشأن أزمة أوكرانيا

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عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي يوم أمس الأحد لمناقشة الأزمة الأوكرانية، والأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.وحضر الاجتماع، الذي ترأسه مستشار الأمن القومي "صوه هون"، نواب الوزراء من الوزارات المعنية.وحلل المشاركون في الاجتماع التحركات العسكرية الأخيرة على الحدود الأوكرانية والمواقف الدبلوماسية من قبل الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية المحتملة لحالة عدم الاستقرار.وأعاد اجتماع مجلس الأمن القومي أيضا تقييم التدابير الخاصة بضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين والشركات الكورية في أوكرانيا.كما قام المشاركون بتحليل الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية بعد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022 وناقشوا مقاربات التنسيق الدولي التي يمكن أن تسهّل الحوار مع كوريا الشمالية.