توسيع أهلية الحصول على حبوب علاج كورونا لتشمل من هم في الأربعينيات

Photo : KBS News

اعتبارا من اليوم الاثنين، سيكون علاج شركة فايزر المضاد لفيروس كورونا، "باكسلوفيد"، الذي يؤخذ عن طريق الفم، متاحا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما والذين يعانون من حالات طبية أساسية.وكانت أهلية الحصول على تلك الحبوب في كوريا مقتصرة في البداية على الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، لكن السلطات الصحية الكورية قررت توسيع الأهلية لتشمل الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، والذين يعانون من ظروف صحية أساسية. وخفضت الحكومة التأهيل العمري إلى 60 الشهر الماضي قبل تخفيضه مرة أخرى في أوائل هذا الشهر ليشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والذين يعانون من أمراض أساسية.واعتبارا من اليوم، سيُسمح لعيادات الجهاز التنفسي بوصف حبوب علاج كورونا.وقد تم إعطاء "باكسلوفيد" أولا لمرضى كورونا في المنازل وفي مراكز العلاج منذ يوم 14 يناير، مع توزيعه بشكل موسع على دور رعاية المسنين والمستشفيات بعد فترة وجيزة.