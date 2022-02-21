فتح الحجوزات للقاح نوفافاكس اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

بدءا من اليوم الاثنين، سيمكن للمواطنين الكوريين الذين لم يتم تطعيمم بعد إجراء حجز للحصول على لقاح "نوفافاكس".ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن اللقاحات، سيمكن تحديد المواعيد على موقع حجز اللقاحات: ncvr.kdca.go.kr، وسيمكن لكبار السن الذين لا يمكنهم الحجز عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، الاتصال بالخط الساخن 1339 للتسجيل.وسوف يحصل أولئك الذين قاموا بالحجز على الجرعة الأولى بدءا من يوم 7 مارس في حوالي 13 ألف مؤسسة طبية على مستوى البلاد.وسوف تتم جدولة حجز الجرعة الثانية تلقائيا بعد ثلاثة أسابيع من الجرعة الأولى. وقد بدأت الحجوزات في نفس اليوم باستخدام تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل"نيفر" و"كاكاو" يوم 14 فبراير.ويتوفر "نوفافاكس" أيضا كجرعة داعمة للأفراد الذين تلقوا أول جرعتين بلقاح مختلف، وتمت التوصية بإعطائهم لقاحات مختلطة ومتطابقة من الطبيب، في حالة وجود أسباب طبية معينة.