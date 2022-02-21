عمال النقل والإمداد ينظمون مظاهرة ضخمة اليوم الاثنين

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سينظم عمال التوصيل النقابيون التابعون لشركة الخدمات اللوجستية الرائدة "سي جيه لوجيستيكس" في كوريا، مسيرة حاشدة اليوم الاثنين في وسط سيول.ويخطط اتحاد تسليم الطرود، وهو عضو في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، لتنظيم التجمع في الساعة 2 ظهرا في"تشونغ غيه بلازا" في وسط سيول.وسوف يطلب المحتجون من الشركة تنفيذ اتفاقها مع الحكومة لتحسين ظروف العمل لعمال التوصيل وقبول الدعوة للحوار.وقال مسؤول نقابي إن حوالي ألفي شخص سيحضرون المسيرة التي تقام بالتنسيق مع الحملة الانتخابية لحزب العدالة المعارض الصغير.ويخطط الاتحاد، الذي ينظم إضرابا لمدة شهرين تقريبا، للنظر في تمديد الإضراب ليشمل شركات الخدمات اللوجستية الأخرى، ما لم تقبل إدارة شركة "سي جيه" الدعوات لإجراء حوار.