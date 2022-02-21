كوريا تشارك في منتدى أوربي حول التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

Photo : YONHAP News

غادر وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" متوجها إلى فرنسا اليوم الاثنين لحضور منتدى أوربي على المستوى الوزاري حول التعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ومن المقرر أن يبدأ المنتدى الوزاري للاتحاد الأوربي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يوم الغد الثلاثاء في باريس. وسوف يحضر الوزير "جونغ" الاجتماع من أجل بحث قضايا شبه الجزيرة الكورية وسبل تعزيز التعاون مع الدول الأخرى في المنطقة.وأفادت بعض التقارير بأن الاجتماع، الذي تستضيفه فرنسا بصفتها الرئيس الحالي لمجلس الاتحاد الأوربي، سيجمع 57 دولة من منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وبالإضافة إلى القضايا الإقليمية، من المتوقع أن يتبادل المشاركون الآراء حول الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا.وبعد انتهاء المنتدى، من المقرر أن يلتقي "جونغ" مع المديرة العامة لمظمة اليونسكو "أودري أزولاي"، حيث يناقش معها مساعي اليابان للحصول على تصنيف اليونسكو للتراث العالمي لمنجم "سادو" المثير للجدل. كما سيجري الوزير الكوري محادثات ثنائية منفصلة مع نظرائه من السويد واليونان وبلغاريا ورومانيا والهند، يومي الغد الثلاثاء وبعد الغد الأربعاء.