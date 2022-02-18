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المحلية

عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا يقل عن 100 ألف

Write: 2022-02-21 11:23:04Update: 2022-02-21 14:37:46

عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في كوريا يقل عن 100 ألف

Photo : YONHAP News

انخفض عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 100 ألف حالة لأول مرة منذ أربعة أيام.
وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 95 ألفا و362 حالة، منها 95 ألفا و218 إصابة محلية المصدر، فيما تم تأكيد 144 إصابة أخرى لدى الوافدين من الخارج.
بهذا تجاوز إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا مليوني شخص، بعد أسبوعين فقط من تجاوز العدد مليون شخص يوم السادس من فبراير الجاري وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون" في البلاد.
وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 41 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إلى 480 شخصا.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 7 آلاف و450 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن تم الإبلاغ عن 45 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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