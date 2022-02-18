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الاقتصادية

13.1 % ارتفاعا في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من فبراير

Write: 2022-02-21 11:26:09Update: 2022-02-21 14:38:42

13.1 % ارتفاعا في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من فبراير

Photo : YONHAP News

ارتفعت قيمة الصادرات الكورية بنسبة بلغت 13.1% في أول 20 يوما من شهر فبراير الجاري.
وقالت هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين إن قيمة الصادرات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من فبراير بلغت 34.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 13.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت أن متوسط الصادرات الكورية شهد نموا بنسبة 17.2% خلال هذه الفترة، التي كان عدد أيام العمل فيها 13.5 يوم، أي أقل بمقدار نصف يوم مقارنة بالعام الماضي.
وزادت قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 18,1%، بينما أرتفعت قيمة صادرات المنتجات النفطية بنسبة 56%، والسيارات بنسبة 10.9%.
وتراجعت قيمة صادرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية وقطع غيار السيارات  بنسبة 17.7% و11% على التوالي.
أما قيمة الواردات الكورية في أول 20 يوما من فبراير فبلغت 36 مليار دولار، بزيادة نسبتها 12.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبهذا بلغ حجم العجز التجاري الكوري مليارا و679 مليون دولار.
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