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الاقتصادية

تجاوز سعر البنزين في سيول 1800 وون للتر الواحد

Write: 2022-02-21 12:06:30Update: 2022-02-21 14:38:56

تجاوز سعر البنزين في سيول 1800 وون للتر الواحد

Photo : YONHAP News

تجاوز اليوم الاثنين متوسط سعر البنزين في سيول 1800 وون للتر الواحد.
ووفقا لموقع "أوبينِت" الخاص بأسعار الوقود، بلغ متوسط سعر وقود البنزين في سيول اليوم الاثنين 1801.4 وون للتر الواحد، بارتفاع مقداره 4.58 وون مقارنة بالأمس.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز سعر البنزين في سيول 1800 وون، منذ أن قامت الحكومة بتخفيض الضرائب على الوقود بنسبة 20% لمدة 6 أشهر، بدءا من يوم الثاني عشر من شهر نوفمبر من العام الماضي.
وبلغ متوسط سعر البنزين على مستوى البلاد 1735.2 وون للتر الواحد اليوم، بارتفاع مقداره 1.35 وون مقارنة بالأمس.
ويرجع السبب في ارتفاع أسعار الوقود في كوريا الجنوبية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية، الناجم عن المشاكل الجيوسياسية، بما في ذلك احتمال غزو روسيا لأوكرانيا، وتعرض منشأة نفطية إماراتية لهجوم.
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