الأحزاب السياسية تتفق على المصادقة على مشروع الميزانية التكميلية

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اتفق المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على المصادقة على مشروع الميزانية التكميلية.جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقده رئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك" اليوم الاثنين مع زعماء التكتلات البرلمانية للأحزاب السياسية.وبموجب مشروع الميزانية التكميلية، سيتم إنفاق معظم تلك الميزانية لتقديم دعم مالي يبلغ 3 ملايين وون لكل واحد من أصحاب الأعمال الصغيرة والحرة.كما اتفقت الأحزاب السياسية على زيادة حجم الميزانية التكميلية من 14 تريليونا إلى 17.5 تريليون وون، لتقديم دعم مالي للمتضريين الآخرين من تداعيات جائحة كورونا.وتخطط الأحزاب السياسية للمصادقة على مشروع الميزانية التكميلية المعدلة في الجلسة العامة التي ستعقد مساء اليوم.وكان الحزب الديمقراطي الحاكم قد وافق على مشروع الميزانية التكميلية بشكل أحادي في اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات الذي عقد أول من أمس السبت دون حضور الأحزاب الأخرى.