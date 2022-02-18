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الدولية

تقارير تفيد بتشغيل مفاعل في مجمع يونغ بيون النووي في كوريا الشمالية

Write: 2022-02-21 14:55:06Update: 2022-02-21 15:27:59

تقارير تفيد بتشغيل مفاعل في مجمع يونغ بيون النووي في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قالت تقارير نشرها موقع "بيوند بارُلُل" التابع للمركز الأمريكي للدراسات الإستراتيجية والدولية وموقع "38 نورث" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي إن مفاعلا نوويا بقوة 5 ميغاواط في مجمع يونغ بيون النووي في كوريا الشمالية لا يزال قيد تشغيل.
وأكدت التقارير أن نتائج تحليلات للصور التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية تفيد بعدم وجود جليد حول أنبوب تصريف المياه المبردة من المفاعل، وفي المنطقة التي تلتقي فيها المياه المصرفة من المفاعل ومياه نهر كوريونغ، موضحة أن ذلك يعتبر دليلا على  أن المفاعل مازال قيد التشغيل. 
كما اشارت التقرير إلى أن مفاعل مجمع يونغ بيون قيد التشغيل لأنه تم رصد الثلج المنصهر في المفاعل والمباني القريبة منه.
ويشار إلى أنه هذا المفاعل النووي عبارة عن منشأة تقوم بتصنيع قبضان الوقود المستهلك التي تستخدم في إنتاج البلوتونيوم الضروري لتصنيع أسلحة نووية.
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