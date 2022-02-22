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السلطات الصحية الكورية تقول إنه من السابق لأوانه النظر في إلغاء ارتداء الأقنعة

Write: 2022-02-22 10:36:35

السلطات الصحية الكورية تقول إنه من السابق لأوانه النظر في إلغاء ارتداء الأقنعة

Photo : YONHAP News

قال وكيل وزارة الصحة في كوريا "سون يونغ ريه" في إفادة إعلامية يوم أمس الاثنين إن الحكومة تتخذ حاليا الخطوات الأولية للانتقال بوباء كورونا إلى عدوى متوطنة.
وأشار "سون" إلى حالة عدم اليقين المحيطة بموعد وصول الجولة الحالية من العدوى التي يقودها أوميكرون إلى ذروتها، وقال إن السلطات الصحية سوف تتخذ تدابير متحفظة حتى ذلك الحين، وبعد ذلك سيتم تخفيف قواعد الحجر الصحي.
كما أشار إلى أن إلغاء الإلزام بارتداء الأقنعة سيكون ضمن تدابير المرحلة الأخيرة، مشددا على أن ارتداء القناع هو الإجراء الأكثر كفاءة من حيث التكلفة لمنع العدوى.
وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي قامت فيه بعض الدول الأوربية، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، وكذلك جميع الولايات الأمريكية، بإزالة اللوائح المتعلقة بارتداء الأقنعة.


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