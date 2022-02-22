منح المدارس خيار تنظيم فصول عبر الإنترنت لأول أسبوعين من العام الدراسي الجديد

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سيتم السماح للمدارس في جميع أنحاء كوريا الجنوبية بتنظيم الفصول الدراسية عبر الإنترنت بدلا من الفصول المباشرة، وذلك خلال الأسبوعين الأولين فقط من فصل الربيع، وسط الانتشار السريع للمتحور "أوميكرون".جاء ذلك في تصريحات أدلت بها وزارة التعليم أمس الاثنين حول القرار الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع بقيادة الوزيرة "يو أون هي" في وقت سابق يوم أمس، بشأن الاستجابة لفيروس كورونا في العام الدراسي الجديد.وخلال الاجتماع، اتفق المشاركون على تعيين الفترة من 2 إلى 11 مارس كـ"فترة تعديل" يُسمح فيها للمدارس بالمرونة في تحديد وقت الفصول وإجرائها عن بُعد وأيضا كثافتها، نظرا للمخاوف من انتشار فيروس كورونا في المدارس على نطاق واسع.وكانت الوزارة قد قدمت سابقا إرشادات للتحول إلى الفصول الدراسية عبر الإنترنت، بما في ذلك عندما يصل الطلاب الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس حديثا إلى ثلاثة بالمائة، أو أن تصل نسبة الطلاب الذين تم منعهم من حضور الفصول بسبب العدوى أو الحجر الصحي إلى 15 بالمائة.وقال مسؤول في الوزارة إن قرار تعزيز المرونة في الفصل الدراسي القادم يعكس التوقعات المتزايدة بين خبراء الصحة بأن الموجة الحالية التي يقودها أوميكرون من الوباء قد تبلغ ذروتها في أوائل أو منتصف مارس.