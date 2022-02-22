الحكومة الكورية تطلق برنامج ادخار عالي العائد لتشجيع الشباب على الادخار

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تم إطلاق برنامج ادخار على أقساط مع ميزة معدل فائدة بحد أقصى عشرة بالمائة، أمس الاثنين.ويهدف حساب التوفير عالي العائد إلى تشجيع الشباب على إدارة أصولهم بثبات، مع تمديد الأهلية لمن تتراوح أعمارهم بين 19 و34 عاما. ويبلغ الحد الأقصى للدفع الشهري لخطة التقسيط لمدة عامين 500 ألف وون. وقج بدأ أحد عشر بنكا، بما في ذلك "كوك مين" و"شين هان" و"أوري" و"هانا"، في قبول الطلبات عبر الإنترنت وخارجها في الساعة 9:30 من صباح أمس. ويتراوح سعر الفائدة الذي تقدمه البنوك الخمسة الكبرى من خمسة إلى ستة بالمائة.ومع الأخذ في الاعتبار الحوافز الحكومية والإعفاءات الضريبية على الدخل من الفوائد، من المتوقع أن يتمتع المسجلين بمزايا تعادل عائدا يصل إلى عشرة بالمائة كحد أقصى سنويا. وقد خصصت الحكومة 45,6 مليار وون لهذا البرنامج، وهو ما يكفي لتغطية حوالي 380 ألف شخص، على الرغم من أن ما يقرب من مليوني شخص قد تحققوا من حالة أهليتهم حتى يوم الجمعة الماضي.وخلال الأسبوع الأول، سيتم قبول الطلبات بموجب نظام تناوب مدته خمسة أيام بناء على سنة ميلاد مقدم الطلب. فعلى سبيل المثال، يمكن لمن ولدوا في السنة المنتهية برقم واحد أو ستة أن يتقدموا يوم الاثنين، وأولئك الذين تنتهي سنة ميلادهم باثنين أو سبعة يوم الثلاثاء، وثلاثة أو ثمانية يوم الأربعاء، وأربعة أو تسعة يوم الخميس، وخمسة أو صفر يوم الجمعة.