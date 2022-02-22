البرلمان الكوري يصادق على الميزانية الإضافية بقيمة 16,9 تريليون وون

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أقر البرلمان الكوري مشروع قانون الميزانية الإضافية بقيمة 16,9 تريليون وون بهدف دعم الشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا.وعقد البرلمان جلسة عامة مساء أمس الاثنين لإقرار القانون حيث تمكنت الأحزاب المتنافسة من التوصل إلى اتفاق بشأن مبلغ زيادة الميزانية في الساعة الحادية عشرة.وقد شهد مشروع القانون زيادة قدرها 3,3 تريليون وون مقارنة بالمشروع الأولي للحكومة البالغ 14 تريليون وون. وتضمنت التنقيحات تخصيص 1,3 تريليون وون إضافية للإنفاق على الحجر الصحي، إلى جانب 2 تريليون وون إضافية لأصحاب الأعمال الصغيرة.وبموجب القانون، سيحصل حوالي 3,3 مليون من كل واحد أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص على ثلاثة ملايين وون من أموال الإغاثة ابتداء من الغد الأربعاء.وتم تخصيص حوالي 400 مليار وون لدعم الفنانين ذوي الدخل المنخفض وغيرهم من العاملين لحسابهم الخاص في شكل دعم طارئ.وسوف تغطي الميزانية الخاصة بالإنفاق على الحجر الصحي تكلفة مجموعات الاختبار الذاتي لفيروس كورونا ودعم نفقات معيشة المرضى المصابين بالفيروس.