المناظرة بين مرشحي الرئاسة تشهد تصادما حول السياسات الاقتصادية

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اشتبك المرشحون الرئاسيون الأربعة حول القضايا الاقتصادية فى أول مناظرة تليفزيونية تستضيفها اللجنة الوطنية للانتخابات أمس الاثنين.وتعهد جميع المرشحين بتقديم تعويضات نشطة لأصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص الذين تأثرت أعمالهم سلبا بسبب جائحة كوررونا، لكنهم اختلفوا مع بعضهم البعض بشكل حاد بشأن التفاصيل ذات الصلة.وقال "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم إنه يتعين على الدولة تقديم تعويضات بأثر رجعي وكامل عن خسائر أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص. كما وافق "يون صوك يول" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي على تقديم تعويض من حيث المبدأ، لكنه شدد على أهمية السلامة المالية للبلاد. وفي المقابل انتقد كل من "شيم سانغ جونغ" مرشحة حزب العدالة المعارض، و"آن تشول سو" مرشح حزب الشعب المعارض، الحزبين الرئيسيين بسبب سياساتهما الشعبوية. واقترح "آن" من جانبه أن يتم إنشاء حساب خاص للإنفاق المرتبط بفيروس كورونا، قائلاً إن الميزانيات الإضافية لا يمكن أن تكون الحل.كما اشتبك "يون" و"لي" أيضا بشأن الميزانية الإضافية قبل الاشتباك بشأن المزاعم المحيطة بزوجتيهما وفضيحة تطوير الأراضي الضخمة في "صونغ نام" التي كان المرشح "لي" يشغل منصب عمدتها من قبل.