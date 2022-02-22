تقارير تقول إن بوتين أمر بدخول قوات إلى شرق أوكرانيا

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قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام العالمية إن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد أمر قواته بدخول شرق أوكرانيا من أجل تنفيذ عملية "حفظ للسلام"، مما أدى إلى تصعيد الموقف هناك.ووفقا لتقارير نشرتها وكالة "رويترز" ووسائل إعلام أخرى، أصدر بوتين هذا الأمر أمس الاثنين بعد أن اعترف رسميا باستقلال منطقتين انفصاليتين تدعمهما موسكو في الجزء الشرقي من أوكرانيا.وقد وقّع بوتين مرسوماً رئاسياً يقضي بإجراء عملية "حفظ للسلام" في "دونيتسك" و"لوهانسك"، وهما منطقتان انفصاليتان مواليتان لموسكو.لكن وكالة أسوشيتد برس قالت إنه من غير المؤكد ما إذا كانت القوات الروسية ستدخل المنطقتين بالفعل.كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنه ليس من المؤكد ما إذا كانت القوات الروسية ستبقى فقط في الأراضي التي تسيطر عليها الجمهوريات الانفصالية، أو ما إذا كانت ستسعى للاستيلاء على المنطقتين بالكامل. وأضافت أنه في هذه المرحلة لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه بداية لغزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا أم لا.