تدهور مؤشر ثقة المستهلك في كوريا خلال فبراير

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تدهور مؤشر معنويات المستهلكين في كوريا خلال شهر فبراير الجاري بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون وسط ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر ثقة المستهلك المركب قد وصل إلى 103 نقطة في فبراير. وجاء ذلك بعد التحسن الذي شهده المؤشر في يناير في أعقاب انخفاضه في الشهر الأسبق، وكانت قراءة فبراير انخفاضا بمقدار 1,3 نقطة مقارنة بالشهر الماضي. وقال التقرير إنه على الرغم من الانخفاض، فإنه يبدو أن المستهلكين ما زالوا متفائلين بشكل هامشي بالنسبة للمتوسط طويل الأجل، وهو ما يتضح من القراءة التي تزيد عن 100 نقطة، حيث إن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تدل على نظرة متشائمة. وقال مسؤول في البنك المركزي إن تدهور معنويات المستهلك يُعزى إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا وانتشار المتحور أوميكرون. وعلى الرغم من تجاوز المؤشر المركب 100 نقطة، فقد انخفضت خمسة من المؤشرات الستة التي يتألف منها المؤشر المركب في فبراير، حيث انخفض المؤشر الذي يقيس تقييم الناس للاقتصاد الحالي بنقطة واحدة على أساس شهري إلى 75 نقطة، وانخفض المؤشر الذي يقيس توقعات الناس المستقبلية للاقتصاد بنقطتين إلى 91 نقطة، وانخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الناس المستقبلية لأسعار المساكن بثلاث نقاط على أساس شهري إلى 97 نقطة في فبراير، بانخفاض للشهر السادس على التوالي. وكانت تلك هي المرة الأولى التي ينخفض فيها هذا المؤشر الفرعي إلى ما دون 100 نقطة منذ مايو 2020.