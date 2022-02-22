زعيم كوريا الشمالية يهنئ الرئيس الصيني بنجاح دورة بكين الأولمبية

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بعث الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" برسالة شفهية إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" هنأه فيها على نجاح بلاده في استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن "كيم" قدم في رسالته تهنئته الحارة والصادقة إلى "شي" على حُسن إدارة دورة بكين الأولمبية. وقال "كيم" إن الصين أظهرت قدراتها من خلال ذلك الحدث العالمي.وأضاف أن كوريا الشمالية والصين تصدان السياسات العدائية والتهديدات العسكرية من قبل الولايات المتحدة وأتباعها من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي والوحدة.وكان كيم قد بعث برسالة تهنئة إلى شي يوم 4 فبراير أيضا، عندما بدأت دورة بكين الأولمبية.ولم تشارك كوريا الشمالية في تلك الدورة بعد أن علقت اللجنة الأولمبية الدولية في وقت سابق مشاركتها في أولمبياد بكين كعقوبة لرفضها المشاركة في أولمبياد طوكيو العام الماضي بسبب المخاوف من فيروس كورونا.