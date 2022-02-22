محادثات بين وزيريْ خارجية كوريا الجنوبية والهند حول العلاقات الثنائية

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أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" محادثات مع نظيره الهندي "سوبرا مانيام جايشان كار" أمس الاثنين في فرنسا لمناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.وبحسب وزارة الخارجية في سيول، التقى "جونغ" بوزير الشؤون الخارجية الهندي في باريس على هامش المنتدى الوزاري للاتحاد الأوربي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأجرى الوزيران خلال الاجتماع مناقشات معمقة حول سبل توسيع العلاقات الثنائية وتبادل الأفراد بين البلدين، فضلا عن التعاون في الاجتماعات الدولية والقضايا الإقليمية.وأكد الجانبان على أن بلديهما يشهدان تطورا في مشاركتهما الاستراتيجية الخاصة، واتفقا على البحث باستمرار عن سبل لتعزيز التعاون الثنائي. كما اتفق الجانبان على العمل من أجل إعادة تفعيل عمليات تبادل الأفراد، التي تم حظرها بسبب جائحة كورونا. وقالت الوزارة إن الوزيرين اتفقا على مواصلة تبادل المسؤولين رفيعي المستوى ومواصلة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.