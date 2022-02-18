المعسكران الحاكم والمعارض يواصلان حملاتهما الانتخابية الرئاسية

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ينفذ "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم للرئاسة القادمة حملات انتخابية مكثفة اليوم في مدينة إنتشون، بينما يتجول "يون صوك يول" مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي في مقاطعات جنوب تشونغ تشنغ وجنوب وشمال جولا، في متابعة لحملاته الانتخابية على مدار يومين.وسوف ينظم "لي" حملات مكثفة في منطقتي "نام دونغ" و"بو بيونغ" بمدينة إنتشون بعد ظهر اليوم ثم يتوجه إلى مدينتي "بو تشون" و"آن سان" في مقاطعة كيونغ كي، حيث ينتظر أن يدعو المواطنين إلى دعمه متعهدا بإعادة التقدم والنهضة الاقتصادية في مدينة إنتشون.أما مرشح الحزب المعارض الرئيسي "يون" فقد بدأ صباح اليوم في تنظيم حملاته من خلال زيارة موقع "صول مويه" الكاثوليكي المقدس في مدينة "دانغ جين" بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، ويواصل حملاته في مدينتي "صو سان" و"بو ريونغ" هناك حتى بعد ظهر اليوم، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مدينتي "كون سان" وإيك سان" بمقاطعة شمال جولا من أجل الحث على دعمه، كما سيتوجه إلى مقاطعة جنوب جولا غدا لمواصلة حملاته الانتخابية.من جانبها ستتابع مرشحة حزب العدالة المعارض الصغير "شيم سانغ جونغ" حملاتها الرئاسية من خلال زيارة مدينة "ديه جون" ومقاطعة جنوب تشونغ تشنغ حيث تبرم اتفاقية سياسية مع العمال غير الدائمين هناك، بينما سيركز مرشح حزب الشعب المعارض الصغير "آن تشول سو" حملاته الانتخابية في مدينتي "بوسان" و"أول سان" ومقاطعة كيونغ سانغ على مدار يومين.