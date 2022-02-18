بقاء 64 كوريا في أوكرانيا

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن حوالي 60 مواطنا كوريا لا زالوا موجودين في أوكرانيا حتى الساعة السادسة من مساء أمس الإثنين، رغم قرار سيول بحظر السفر إلى أوكرانيا خوفا من الغزو الروسي المحتمل لها.وأوضح مسؤول في الوزارة اليوم أن هذا العدد لا يشمل طاقم السفارة الكورية هناك بالإضافة إلى 10 كوريين آخرين موجودين في منطقة القرم.وأضاف المسؤول أن المزيد من الكوريين سوف يغادرون أوكرانيا قريبا، متوقعا أن يبلغ عدد الراغبين في البقاء هناك حوالي 30 شخصا.يشار إلى أن السفارة الكورية لدى أوكرانيا ظلت تحث الكوريين المقيمين على المغادرة بسرعة، كما أنشأت شبكة طارئة للاتصالات.وقالت السفارة إن هناك عددا من المؤشرات السلبية في الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك تصريحات الرئيس الأمريكي "جو بايدن" التي أكد فيها على القرار الروسي بالغزو أو استمرار الهجمات المدفعية في منطقة "دونباس".وأضافت أنها قامت بتخصيص ملاذ آمن يمكن للمواطنين الكوريين الراغبين في البقاء هناك اللجوء إليه.