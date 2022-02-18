إنشاء مركز للمساواة بين الجنسين في كوريا تابع للأمم المتحدة

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تقرر إنشاء مركز التميز للأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين في كوريا الجنوبية، ليصبح الأول من نوعه في قارة آسيا.وصرحت وزارة المرأة والأسرة الكورية الجنوبية اليوم بأن الحكومة أبرمت مذكرة خاصة لإنشاء وإدارة المركز مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة.ويعد هذا المركز أول مركز متخصص في المرأة تابع للأمم المتحدة يتم إنشاؤه في المنطقة الآسيوية، وأول هيئة أممية يتم إنشاؤها في كوريا في مجال قضايا المساواة بين الجنسين.ومن المتوقع أن يقدم المركز مختلف الأسس اللازمة لتطوير سياسات المساواة بين الجنسين من خلال تنفيذ عدد من البحوث الدولية، وتنظيم دورات تدريبة للموظفين الحكوميين وغيرهم، إلى جانب المساهمة في نشر ثقافة المساواة بين الجنسين من خلال التعاون مع مختلف الأجهزة.كما يُتوقع أن يوسع المركز من التأثير الدولي في مجال المساواة بين الجنسين من خلال التبادلات مع دول المنطقتين الآسيوية والباسيفيكية، ويظهر إرادة كوريا للمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين في المجتمع الدولي.وتعليقا على ذلك، توقعت "جونغ يونغ إيه" وزيرة المرأة والأسرة الكورية أن يقوم المركز بدور رئيسي في رفع مستوى السياسات المعنية للدول الآسيوية والباسيفيكية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.