الرئيس الكوري يعقد اجتماعا طارئا حول أوكرانيا

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عقد الرئيس الكوري "مون جيه إين" صباح اليوم اجتماعا طارئا للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي ومجلس الاستراتيجيات الاقتصادية والأمنية الخارجية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عقد اجتماع يشمل المجلسين منذ تأسيس مجلس الاستراتيجيات الاقتصادية والأمنية الخارجية في شهر أكتوبر من العام الماضي.وتم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة سبل تأمين المواطنين الكوريين والشركات الكورية في أوكرانيا، فيما ظل 64 كوريا هناك حتى أمس، وأعرب حوالي 30 منهم في البقاء رغم استمرار الأزمة.وكان مجلس الأمن القومي قد عقد اجتماعا طارئا أول من أمس برئاسة مستشار الأمن القومي "صو هون" لمتابعة الوضع في أوكرانيا، تمت فيه مناقشة سبل توفير الأمن للشركات الكورية والكوريين هناك.وتم في اجتماع اليوم مناقشة مختلف الإجراءات المالية الهادفة إلى تقليل عناصر عدم اليقين في الاقتصاد الكوري إلى جانب سبل التعامل مع حالة عدم الاستقرار في إمدادات المواد الخام.ويذكر أن الدوائر الصناعية الكورية تشعر بالقلق من احتمال ارتفاع أسعار الطاقة بما في ذلك النفط، وكذلك أسعار الحبوب، نتيجة للأزمة الأوكرانية.وكان الرئيس الكوري قد عقد اجتماعا لمجلس الاستراتيجيات الاقتصادية والأمنية الخارجية لأول مرة يوم 14 من هذا الشهر طلب فيه إعداد سبل التعامل مع الأزمة، خاصة في مجالي الاقتصاد والأمن.