بدء عملية التصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية غدا

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من المقرر أن تبدأ عملية التصويت بواسطة المواطنين الكوريين المقيمين في الخارج للانتخابات الرئاسية، بدءا من الغد الأربعاء.وصرح مركز المراقبة على الانتخابات بأن حوالي 226 ألف ناخب كوري يقيمون في الخارج سوف يصوتون في 219 مكانا للتصويت في 115 دولة، بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء يوميا خلال الفترة من 23 وحتى 28 من هذا الشهر.وستبدأ أول عملية تصويت في فرع أوكلاند التابع للسفارة الكورية في نيوزيلاندا في الساعة الرابعة من صباح الغد حسب توقيت كوريا.وسوف يتوجب على الناخبين إظهار بطاقات تثبت هويتهم، مثل جواز السفر أو بطاقات تسجيل الإقامة.وبالنسبة لذوي الإقامة الدائمة في الخارج، فسوف يتوجب عليهم حمل النسخ الأصلية للتأكد من الجنسية، إلى جانب بطاقات الهوية.وقال المركز إنه سيبذل قصارى جهده لتوفير الظروف المواتية للتصويت من خلال تطهير موادها بشكل منتظم وإنشاء أماكن مؤقتة للتصويت مخصصة لذوي الأعراض المشابهة للإصابة بفيروس كورونا.