انتشار سريع لعدوى حمى الخنازير الأفريقية في كوريا

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تنتشر حمى الخنازير الأفريقية، بمعدل وفيات يقترب من 100 في المائة، بسرعة في الاتجاه الجنوبي من كوريا الجنوبية، مما يثير قلق مزارع تربية الخنازير المحلية.وقد تم الإبلاغ عن حالات الإصابة بحمى الخنازير، التي تحدث في الخنازير البرية، في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد في المراحل الأولى من تفشي العدوى. لكن هذا المرض الحيواني أظهر علامات على الانتشار جنوبا في الأشهر الأخيرة.ففي مقاطعة شمال كيونغ سانغ، تم اكتشاف خنازير برية مصابة لمدة أربعة أيام متتالية اعتبارا من يوم 16 فبراير، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي إصابات في مزارع الخنازير في المنطقة. وفي الآونة الأخيرة، تم العثور على تسعة خنازير مصابة ونافقة في مقاطعة شمال تشونغ تشُنغ.ويذكر أن حمى الخنازير الأفريقية مرض قاتل للخنازير، حيث لا تتوفر لقاحات حتى الآن لعلاجه. ولمنع المزيد من انتشار العدوى، تقوم المقاطعات الجنوبية بمطاردة الخنازير البرية وتعزيز إجراءات التطهير في مزارع الخنازير المحلية.وتشجع وزارة الزراعة أكثر من خمسة آلاف مزرعة خنازير في جميع أنحاء البلاد على إنشاء مرافق حجر صحي بحلول أبريل، حيث من المرجح أن ينتشر الفيروس بسهولة أكبر في موسم الزراعة الربيعي.