وكالة هايب التابعة لفرقة بي تي إس تتخطى تريليون وون في المبيعات السنوية

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أعلنت شركة الترفيه الكورية "هايب"، التابعة لفرقة الكيبوب العالمية بي تي إس، عن أن مبيعاتها السنوية تجاوزت تريليون وون، لتصبح أول وكالة من هذا النوع تحقق هذا الإنجاز.ووفقا لهايب، تظهر الحسابات الأولية أن مبيعات الشركة بلغت تريليونا و257 مليار وون في عام 2021، أي ما يزيد عن مليار دولار، بزيادة نسبتها 58 في المائة على أساس سنوي. وارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 30,8% لتصل إلى 190 مليار وون، في حين قفز صافي الربح بنسبة 62% ليصل إلى 141 مليار وون. وسجلت مبيعات حفلاتها الموسيقية 49,7 مليار وون في العام الماضي، بزيادة تعادل عشرة أضعاف ما كانت عليه في عام 2020، وذلك بفضل الحفلات الموسيقية الناجحة لفرقة بي تي إس في لوس أنجلوس أواخر العام الماضي.وتخطط هايب لتقديم منتجات رمزية غير قابلة للاستبدال والكشف عن ألعاب جديدة في غضون هذا العام لتوسيع نطاق أعمالها. كما تخطط وكالة الترفيه أيضا للقيام بجولات خارجية لبي تي إس بعد حفلات الفرقة في سيول المقرر إجراؤها الشهر القادم.