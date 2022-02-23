وزارة الخارجية الكورية تعقد اجتماعا طارئا لإجلاء الكوريين في أوكرانيا

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مع تصاعد التوتر العسكري في أوكرانيا، عقدت وزارة الخارجية في سيول اجتماعا طارئا يوم أمس الثلاثاء لمناقشة إجلاء 63 مواطنا كوريا لا يزالون في تلك الدولة الواقعة في شرق أوربا.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية بأن 36 من بين 63 مواطنا كوريا مازالوا متبقين في أوكرانيا، قد أعربوا عن نيتهم مغادرة البلاد. وتتوقع الوزارة إجلاء أكثر من عشرة أشخاص هذا الأسبوع وقد يحذو آخرون حذوهم بعد ذلك.وقد نشرت السفارة الكورية في أوكرانيا مرة أخرى رسالة على موقعها على الإنترنت تحث رعاياها على المغادرة إلى مناطق أكثر أمانا على الفور.ومن جانبها قالت وزارة الدفاع الوطني إنها تراقب عن كثب الوضع في أوكرانيا وهي على استعداد للمساعدة في نقل أولئك الأشخاص، إذا تلقت طلبا في هذا الشأن. وأوضحت الوزارة أنها تستطيع إرسال طائرات نقل عسكرية في الوقت المناسب لإعادة الكوريين في حالات الطوارئ.