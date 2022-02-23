تدهور مؤشر معنويات الأعمال في كوريا للشهر الثاني في فبراير

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تدهور مؤشر معنويات الأعمال في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في فبراير بسبب الانتشار السريع للمتحور أوميكرون. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات لشهر فبراير قد وصل إلى 85 نقطة، بانخفاض مقداره نقطة واحدة مقارنة بالشهر السابق.وتشير قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين. وقد انخفض المؤشر لمدة شهرين على التوالي بعد ارتفاعه إلى 87 نقطة في ديسمبر.وأرجع البنك المركزي تدهور المؤشر إلى الانتشار السريع للمتحور أوميكرون واضطرابات سلاسل التوريد العالمية. وارتفع المؤشر الفرعي الخاص بالمصنعين بنقطة واحدة على أساس شهري ليصل إلى 91 نقطة في فبراير، بينما انخفض مؤشر غير المصنّعين، الذي يشمل المطاعم وتجار الجملة وتجارة التجزئة، بنقطتين ليصل إلى 81 نقطة.وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات الأعمال التجارية للشركات المحلية لشهر مارس بمقدار ثلاث نقاط على أساس شهري لتصل إلى 88 نقطة.