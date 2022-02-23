كوريا تعرب عن القلق لليونسكو بشأن منجم سادو الياباني

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أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونغ أوي يونغ" عن مخاوف بلاده بشأن سعي اليابان إلى الحصول على تصنيف اليونسكو للتراث العالمي لمنجم سادو المثير للجدل.جاء ذلك في اجتماع "جونغ" مع المديرة العامة لمنظمة اليونسكو "أودري أزولاي" في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الثلاثاء، واستغرق 40 دقيقة، على هامش المنتدى الوزاري للاتحاد الأوربي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وخلال الاجتماع، أعرب "جونغ" عن القلق العميق بشأن تحرك اليابان، ودعا اليونسكو إلى إيلاء اهتمام خاص لهذه القضية والسعي لضمان تنفيذ اليابان بأمانة للإجراءات التي تعهدت بها قبل سبع سنوات.ويذكر أنه في عام 2015، حصل حوالي 20 موقعا صناعيا من الحقبة الإمبراطورية في اليابان على تصنيف اليونسكو للتراث العالمي، لكن جميع المعلومات أغفلت أي ذكر لقضية العمل القسري في زمن الحرب. وتعهدت اليابان في وقت لاحق باتخاذ تدابير لتعزيز فهم العمل القسري في زمن الحرب وتكريم الضحايا.ومن جانبها قالت "أزولاي" إن اليونسكو تتفهم تماما مخاوف كوريا بشأن منجم سادو، وأكدت أنها ستواصل العمل لجعل اليابان تفي بتعهدها التي أطلقتها في عام 2015.