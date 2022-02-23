مجلس الشيوخ الروسي يوافق على استخدام القوات العسكرية في الخارج

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وافق مجلس الشيوخ الروسي على نشر الجيش الروسي خارج البلاد لدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" أن 153 من أعضاء مجلس الشيوخ الروسي قد صوتوا بالإجماع على الموافقة على استخدام القوات العسكرية في الخارج، أمس الثلاثاء، بناء على طلب الرئيس "فلاديمير بوتين".وكان بوتين قد طلب في وقت سابق من يوم أمس من مجلس الاتحاد الموافقة على استخدام الجيش خارج البلاد.وقد فوّض مجلس الشيوخ بوتين بالكامل لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة، مما منحه سلطة كاملة لتقرير تفاصيل الانتشار، مثل عدد القوات والبعثات وفترة العملية في الخارج. وقد ذكر بوتين أنه لم يعلن عن نيته إرسال قوات روسية إلى منطقة "دونباس" على الفور، موضحا أن القرار يعتمد على الظروف.