أسعار النفط العالمية تقترب من 100 دولار بسبب التوتر بين روسيا وأوكرانيا

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ارتفعت أسعار النفط العالمية إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل وسط المخاوف المتزايدة من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.وفي بورصة نيويورك التجارية، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر مارس بمقدار 1,4% ليغلق عند 92,35 دولار للبرميل أمس الثلاثاء. وقد جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط عند 96 دولارا خلال جلسة التداول، بارتفاع 5% مقارنة بأول من أمس.وفي لندن، ارتفع سعر خام برنت تسليم أبريل بأكثر من 6%، ليصل إلى 99,44 دولار للبرميل خلال جلسة التداول، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من عام 2014. وفي نيويورك، ارتفع سعر الغاز الطبيعي تسليم مارس إلى 4,8 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.وقد قفزت قيمة العقود الآجلة للغاز الطبيعي بحوالي 17% خلال الشهر الماضي.وارتفعت أسعار النفط الخام في الأسواق الرئيسية يوم أمس الثلاثاء بعد أن اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتين منفصلتين تدعمهما موسكو في شرق أوكرانيا وأمرت قواتها بدخول تلك المناطق.