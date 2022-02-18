الحكومة الكورية تبدأ المدفوعات النقدية للشركات الصغيرة المتضررة من كورونا

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بدأت الحكومة الكورية اليوم الأربعاء في توزيع المدفوعات النقدية لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين تكبدوا خسائر في الإيرادات بسبب جائحة كورونا.وصرحت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة بأن 3 ملايين و320 ألفا من أصحاب الأعمال الصغيرة سيحصل كل منهم على ثلاثة ملايين وون من أموال الإغاثة اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعدما أقر البرلمان مشروع قانون الميزانية الإضافية أول من أمس الاثنين.ويجب أن تكون الشركات المؤهلة قد بدأت أعمالها قبل 15 ديسمبر من العام الماضي وأن تكون قد ظلت تعمل حتى 17 يناير من هذا العام بمبيعات سنوية تقل عن ثلاثة مليارات وون. وقد تتلقى المطاعم والمقاهي والمرافق الرياضية الداخلية، التي كانت خاضعة لتحديد ساعات العمل بموجب إجراءات التباعد الاجتماعي، مدفوعات دون تقديم أي وثائق تثبت خسارة الإيرادات.ويحق أيضا لصالونات تصفيف الشعر وغيرها من الشركات التي عانت من انخفاض في المبيعات الحصول على مدفوعات حتى لو لم تكن خاضعة لإجراءات التباعد الاجتماعي بشكل مباشر. وسوف تكون الشركات الصغيرة التي تلقت سابقا دعما ماليا مماثلا مؤهلة أيضا للحصول على تلك المدفوعات.