بدء التصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية الكورية

بدأت عملية التصويت في الخارج للانتخابات الرئاسية الكورية لعام 2022، اليوم الأربعاء، في أكثر من 100 دولة، وتستمر لمدة ستة أيام، حتى يوم 28 فبراير.ووفقا للجنة الانتخابات الوطنية، سيتمكن الناخبون في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في 177 مكتبا دبلوماسيا و219 مركز اقتراع في 115 دولة، فيما بين الساعة 8 صباحا و5 مساء، خلال تلك الفترة.ويقدر عدد الناخبين الكوريين في الخارج المؤهلين للتصويت بحوالي 226 ألفا. ومع ذلك، لن يتم إجراء عملية التصويت في أوكرانيا بسبب تصاعد التوتر هناك مع روسيا.ومن أجل التصويت، يتوجب على الناخبين تقديم بطاقات هوية تحمل صورة، مثل جوازات السفر، أو بطاقات تسجيل المقيمين.