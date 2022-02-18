وزير الخارجية الكوري يجري محادثات مع نظيرتيه السويدية والبلغارية

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أجرى وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" محادثات أمس الثلاثاء مع نظيرتيه السويدية والبلغارية لمناقشة سبل تنمية العلاقات الثنائية، وذلك على هامش المنتدى الوزاري للاتحاد الأوربي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في العاصمة الفرنسية باريس.وفي اللقاء الذي عقد بين الوزير الكوري "جونغ" ونظيرته السويدية "آن ليندي"، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعلوم والشركات الناشئة.وأشاد الوزير "جونغ" بالدور الذي لعبته السويد في إحراز تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، معربا عن أمل الحكومة الكورية في تنمية التعاون الأمني مع السويد.أما في المحادثات التي عقدها مع وزيرة الخارجية البلغارية "تيودورا غينتشوفسكا"، فقد طلب الوزير الكوري "جونغ" من الجانب البلغاري دعم مشاركة الشركات الكورية في مشروعات البنية التحتية التي ستقام في بلغاريا، كما تبادل معها الآراء حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك أزمة أوكرانيا.