71 % من الكوريين الجنوبيين يدعمون تطوير أسلحة نووية

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اتضح أن أكثر من 70 من بين كل مائة مواطن كوري جنوبي دعمون عملية تطوير كوريا الجنوبية أسلحة نووية بتقنياتها الخاصة.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "كوريا ريسيرتش" بناء على طلب من مجلس شيكاغو الأمريكي للشؤون الدولية خلال الفترة من الأول وحتى الرابع من شهر ديسمبر من العام الماضي على 1500 من الكوريين البالغين، أعرب 71% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لفكرة تطوير أسلحة نووية في كوريا الجنوبية، فيما أعرب 26% منهم عن المعارضة.وأعرب 56% من المشاركين عن تأييدهم لنشر أسلحة نووية أمريكية في كوريا الجنوبية، بينما أعرب 40% منهم عن معارضتهم لذلك.وقال 61% منهم إن الولايات المتحدة ستدافع عن كوريا الجنوبية في حالة حدوث نزاع بين الكوريتين، فيما أعرب 36% منهم عن عدم ثقتهم بتعهدات الولايات المتحدة بالدفاع عن أمن كوريا الجنوبية.وشدد 82% من المشاركين في الاستطلاع على أن كوريا الشمالية لن تتخلى عن برامجها النووية.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الكوريين الجنوبيين يرون أن كوريا الشمالية هي أكثر الدول تهديدا لأمن كوريا الجنوبية، وتأتي بعدها كل من الصين واليابان والولايات المتحدة، وأن الصين ستمثل أكبر التهديدات لكوريا الجنوبية بعد 10 سنوات.